Dünya Evi bombalanan Filistinli Nadeen dünyaya seslendi İşgalcilere silah vermeyi bırakın
ORTADOĞU

Evi bombalanan Filistinli Nadeen dünyaya seslendi: İşgalcilere silah vermeyi bırakın

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında evi bombalanan ve İsrail’e “Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz” diye haykıran 10 yaşındaki Nadeen Abdul Latif, “Dünyaya sesleniyorum işgalcilere silah vermeyi bırakın. Biz bunu hak etmiyoruz. Filistin’i kurtarmak için ne olur vazgeçmeyin” diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Evi bombalanan Filistinli Nadeen dünyaya seslendi: İşgalcilere silah vermeyi bırakın
Nadeen Abdul Latif, yıkılan evinin başında iki gündür nöbet tutuyor.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail’in hava saldırıları sonucu evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif’in “Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz” sözleri yürekleri dağladı. Latif’in konuşması dünya basını ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?
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Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?
İşgalci İsrail güçleri tarafından Gazze'de evleri bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu kameralar karşısında dünyaya seslendi. Küçük kız 'Sadece 10 yaşındayım. Evimin halini görüyorsunuz. Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapabilirim?' diye konuştu.


İsrail saldırısında yaşananları anlatan Latif, “İşgalcilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri gecede biri anne ve 4 çocuk büyükanne ve büyükbabalarını ziyarete geldi. Ziyaret sırasında patlama oldu. O patlamada hayatta kalan tek kişi 5 aylık bebekti” dedi.

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“ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM VE AĞLAMAK İSTEDİM”

Saldırı sonrası yıkılan evinde nöbet tuttuğunu ifade eden Latif, “Evimdeydim. Uyuyamadığım bir dönemdeyim. Olup bitenleri her gün Kamerayla kaydediyorum. Patlamadan sonra ne olduğunu görünce, çok kötü hissettim ve sadece ağlamak istedim” ifadelerine yer verdi.

“KÖTÜLÜĞE RAĞMEN İYİLİK GALİP GELECEK”

Enkaz yığını evinin önünde tüm dünyaya seslenen Latif, “Filistinli insanların hayatlarını kurtarmak için vazgeçmeyin. Biz bunu hak etmiyoruz. Her şeyden güçlüyüz. Ve tüm dünyaya bir kez daha sesleniyorum. İşgalcilere silah vermeyi bırakın. Çünkü onları kötü şeyler için kullanacaklar. İyilik için değil. Kötülüğe rağmen iyilik galip gelecek. Doktor olup, masum insanların ölmemesi için çabalayacağım” dedi.

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CAN KAYBI 212’YE YÜKSELDİ

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olanların sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise 1400'e yükseldiği aktarıldı. İsrail ise 11 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 650 İsraillinin de yaralandığını açıkladı.

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Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.


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2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti.


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