Ezanla moral buluyorlar: Avrupa'da Müslümanlar balkonlara akın etti

Çin merkezli yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının yeni merkezi haline gelen Avrupa ülkelerinde, Müslümanlar evlerinden ve camilerden okudukları ezanlar ile virüsle mücadeleye hem destek oluyorlar hem de teşekkür ediyorlar. Hollanda ve Almanya’dan sonra İspanya’da da Müslümanlar cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı. İspanya’nın Madrid, Granada (Endülüs bölgesi), Ceuta gibi bölgelerinde Müslüman cemiyetleri, ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde Kovid-19 ile mücadelenin “bayrağı, dini ve kültürü olmadığına” vurgu yaptı. Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.

BİRLİKTE KÜREK ÇEKİYORUZ

Madrid’in Lavapies Mahallesindeki Bangladeşli Müslümanlar Cemiyeti de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “Kovid-19’a karşı kültürümüzden, inançlarımızdan ve olanaklarımızdan her birimiz bu mücadelede birlikte kürek çekiyoruz.” değerlendirmesini yaptı. “Evde kalma tavsiyelerini çiğnemeden geçmiş deneyimleri hatırlama veya yenilerini keşfetme hissini geri kazanabiliriz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, “verdikleri hizmetlerle bizim sağlığımızı koruyan herkese teşekkür etmek için” Müslümanlara her cuma günü saat 19.30’da balkon, teras ve ya pencerelerine çıkarak ezan okuması çağrısı yapıldı.

ALMANYA VE HOLLANDA’DAN İZİN

Almanya ve Hollanda’da da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verilmişti. Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi’nde yatsı ezanı ve cuma günleri öğle ezanı hoparlörle okunabilecek. Üç hafta sürecek uygulama çerçevesinde cami hoparlöründen ilk ezanın okunması çevrede oturan Türkler ve diğer ülkelerden Müslümanlar tarafından olumlu karşılanmıştı. İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Hannover Camisi’nde de Miraç Kandili’ne özel olarak hoparlörden yatsı ezanı okundu. Cami için alınan izinle bundan sonra haftada bir gün cuma günleri ezan okunabilecek. Hollanda’da da IGMG’ye bağlı 4 camide cuma günleri öğle vakitlerinde halkın duyabileceği şekilde hoparlörle ezan okunacağı belirtildi.