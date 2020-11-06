Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Facebook Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu şiddet gerekçesiyle yasakladı
AMERİKA

Facebook Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu şiddet gerekçesiyle yasakladı

Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği gerekçesiyle Facebook tarafından yasak getirildi. Yapılan açıklamada "Seçim sürecinin meşruiyetini ortadan kaldırmak üzere örgütlenen grubun bazı üyelerinin kaygı verici şiddet çağrıları yaptığı görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.
Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.

ABD'de 3 Ekim'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu henüz belirsizliğini korurken sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.

Facebooktan yapılan açıklamada, grubun seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği için platformdan men edildiği belirtildi.

Başkan kim olursa olsun ABD'nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikası değişmez
DÜNYA
Başkan kim olursa olsun ABD'nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikası değişmez

"Kaygı verici şiddet çağrıları yapılıyor"

Grubun seçimler nedeniyle gerilim arttığı bir dönemde, gerçek dünyada sonuçları olabilecek eylemleri teşvik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Seçim sürecinin meşruiyetini ortadan kaldırmak üzere örgütlenen grubun bazı üyelerinin kaygı verici şiddet çağrıları yaptığı görülmüştür." denildi.

Açıklamada, şirketin benzeri örgütlenmeler ve dezenformasyon çabalarına karşı engelleme tedbirlerini sürdüreceği kaydedildi.

Trump'ın eski danışmanı Bannon Twitter'dan kafa kesme çağrısı yaptı
DÜNYA
Trump'ın eski danışmanı Bannon Twitter'dan kafa kesme çağrısı yaptı

350 bin üyesi vardı

Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.

Dijital Nefretle Karşı Mücadele Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, grupta paylaşılan şiddet içerikli mesajlara karşı uyarıda bulunmuştu. Söz konusu mesajlardan birinde, "İki taraf da yenilgiyi kabul etmeyecek. Silahlarınız temizleyin, sokaklara çıkma vakti geldi." ifadesi yer alıyordu.

ABD başkanlık seçimlerinde geçici sonuçlara göre adaylardan ikisi de henüz seçim galibiyetini ilan etmesine yetecek seçici delegeye sayısına ulaşabilmiş görünmüyor. Galibi belirleyecek kilit eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da seçim sonuçları henüz netleşmiş değil.

ABD Başkanı Trump'tan seçim açıklaması: Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'tan seçim açıklaması: Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz

ABD ikiye bölündü
DÜNYA
ABD ikiye bölündü
Abone Ol Google News
İngilizler karantina yasaklarına isyanda

İngilizler karantina yasaklarına isyanda

​Sokaklara döküldüler; Vekillerin de olduğu onlarca kişi gözaltında.
Çok sayıda öğretmen gözaltında

Çok sayıda öğretmen gözaltında

​PKK'nın eğitimdeki yapılanması deşifre oldu.
İzmire 4 bin konut yapılacak

İzmir'e 4 bin konut yapılacak

Masadaki iki kriz

Masadaki iki kriz

Başkan kim olursa olsun ABD'nin grand stratejisi değişmez.

Silahlı insansız araçlar geliyor..

​Ermeni lobisinin mektubu üzerine inceleme başlattılar.

Kritik eşikteyiz!

Kritik eşikteyiz!

Vaka sayılarında yüzde 40 artış yaşandı.
'Kaynanam<br>muska yapmış'

'Kaynanam
muska yapmış'

Üç çocuğuna işkence yapan babanın savunması pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.