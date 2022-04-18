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Dünya Fanatik Yehudiler rahat durmuyor İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksaya baskın düzenlediler
ORTADOĞU

Fanatik Yehudiler rahat durmuyor: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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Haber Merkezi AA
Fanatik Yehudiler rahat durmuyor: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksaya baskın düzenlediler
​Fanatik Yahudiler Hamursuz Bayramı'nda Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 561 fanatik Yahudi yerleşimci, Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

İsrail polisinin de Harem-i Şerif'ten çekilmesinin ardından Mescid-i Aksa öğle namazına gelen Müslümanlar için ibadete açıldı.

İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri dışarı çıkarmıştı. Polisin Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapatmasının ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Hamursuz Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya cuma sabah namazının ardından baskın düzenlemiş, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Mescid-i Aksa'ya pazar sabahı yine baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş, daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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Fanatik Yahudilerin işgalci İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskınları sürerken, Kudüs'te gezen bir Yahudi, Müslüman kıyafetleri giyerek kılık değiştirmiş halde cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşgalci İsrail polisi sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
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İşgalci İsrail polisi sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, alanı terk etmek istemeyen bazı Filistinlileri darbetti.

Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı


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Fanatik Yehudiler rahat durmuyor: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksaya baskın düzenlediler

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