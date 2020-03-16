Fas koronavirüs nedeniyle toplu mekanları kapatma kararı aldı

Uygulamanın yeni bir duyuruya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm restoran ve sinemalar ile spor ve eğlence mekanlarının bugün akşam saatlerinden itibaren kapatılacağı belirtildi.

Kararın halkın günlük yaşamı için gerekli malzeme ve ürünlerin satıldığı çarşı, pazar ve dükkanlar ile evlere servis hizmeti sunan restoranları kapsamadığı aktarılan açıklamada, halka "sorumlu davranmaları, bu olağanüstü durum için alınan önlemlere uymaları ve kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışmaları" çağrısında bulunuldu.

OYNAT 00:00 İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı İtalya'da yaşayan Araştırma Görevlisi Senen Önen, Koronavirüs ile ilgili süreçleri anlattı. Virüsün İtalya'da hızlı yayılmasının nedenlerini anlatan Önen, ''Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Vaka sayısı 29 oldu

Uygulamanın yeni bir duyuruya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs vakasının 29'a yükseldiği Fas'ta son olarak Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

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