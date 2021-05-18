Dünya Fastan İspanyaya göçmen akını Son 24 saatte 5 bin kişi geçti
AVRUPA

Fas'tan İspanya'ya göçmen akını: Son 24 saatte 5 bin kişi geçti

Son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin yüzerek ya da dalgakıranın olduğu yerden yürüyerek İspanya'ya bağlı Ceuta kentine geçtiği bildirildi. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Faslı düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Fastan İspanyaya göçmen akını: Son 24 saatte 5 bin kişi geçti
Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya bağlı Ceuta'ya geçti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, bir kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için hiçbir şey yapmadığı iddia edilen haberlerde, sadece bir gün içinde yaşanan düzensiz göçmen akını sonrasında Ceuta'daki göçmen barınma merkezlerinde yer kalmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ceuta yerel yönetimi kaynakları, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bazı düzensiz göçmenlerin sanayi sitesindeki depolarda tutulduklarını bildirdi.

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"Fas'a geri gönderilecekler"

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ceuta sınırında güvenliği sağlama ve mevcut protokol kapsamında yasa dışı giriş yapan göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan, "Düzensiz göçmen akınının, Fas'ın diplomatik yollardan İspanya'ya baskı yapmaya çalışmasından kaynaklandığına" ilişkin iddialara, "Bunun hiçbir kanıtı yok." şeklinde cevap veren Laya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olaya, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıklar neden olamaz. Bir insanlık eylemine tepki olarak gençlerin ve çocukların hayatlarının gönüllü olarak tehlikeye atılabileceğini düşünmüyorum. Fas ile iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi için göç sorununa karşı iş birliği temeldir."

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Fas ve İspanya arasında diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklerin ortaya çıktığı İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan tarihinde Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Bu yıl içerisinde Fas'tan Ceuta'ya yüzerek son göçmen akını 25-26 Nisan tarihlerinde olmuş, 40'ı çocuk 149 Faslı düzensiz göçmen Ceuta'ya geçmişti.

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