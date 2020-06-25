Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da açık artırmaya çıkıyor

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eser bugün Londra’da açık artırmada satışa çıkıyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminin en etkili padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christies’de düzenlenecek müzayedede bugün satışa çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet'in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş ‘tek portre’ olma özelliği taşıyan eser, müzayedenin en dikkat çeken parçalarında biri olacak.

OYNAT 00:00 Fatih Sultan Mehmet'in son portresi​: Londra'da satışa çıkarılıyor Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar ulaşan üç orijinal portresinden biri, Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonunda satışa çıkıyor. Aynı zamanda sultanın son portresi olan bu nadide parça özel koleksiyoncuların eline nasıl geçti? Portrenin satış süreci ile ilgili neler oluyor? Gelin birlikte inceleyelim.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SATIŞI KOVİD-19 NEDENİYLE İKİ AY ERTELENMİŞTİ

Konuyla ilgili konuşan Londra’daki Christie’s müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu Sara Plumbly, müzayedede satışa çıkacak eser hakkında bilgi vermişti.

Plumbly, Osmanlı'nın görkemli padişahlarından Fatih’in portresinin, koleksiyonun en önemli parçaları arasında olduğunu belirterek, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinden dolayı iki ay önce kapılarını kapattıklarını, salonun ilk kez bu müzayede ile açılacağını söylemişti.