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Dünya Fatih Sultan Mehmetin portresi Londrada açık artırmaya çıkıyor
AVRUPA

Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da açık artırmaya çıkıyor

Venedikli ressam Bentile Bellini’ye ait olan, National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eser bugün Londra’da açık artırmada satışa çıkıyor.

Haber Merkezi DHA
Fatih Sultan Mehmet’in portresi
Fatih Sultan Mehmet’in portresi

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eser bugün Londra’da açık artırmada satışa çıkıyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminin en etkili padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christies’de düzenlenecek müzayedede bugün satışa çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet'in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş ‘tek portre’ olma özelliği taşıyan eser, müzayedenin en dikkat çeken parçalarında biri olacak.

Fatih Sultan Mehmet'in son portresi​: Londra'da satışa çıkarılıyor
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Fatih Sultan Mehmet'in son portresi​: Londra'da satışa çıkarılıyor
Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar ulaşan üç orijinal portresinden biri, Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonunda satışa çıkıyor. Aynı zamanda sultanın son portresi olan bu nadide parça özel koleksiyoncuların eline nasıl geçti? Portrenin satış süreci ile ilgili neler oluyor? Gelin birlikte inceleyelim.


SATIŞI KOVİD-19 NEDENİYLE İKİ AY ERTELENMİŞTİ

Konuyla ilgili konuşan Londra’daki Christie’s müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu Sara Plumbly, müzayedede satışa çıkacak eser hakkında bilgi vermişti.

Plumbly, Osmanlı'nın görkemli padişahlarından Fatih’in portresinin, koleksiyonun en önemli parçaları arasında olduğunu belirterek, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinden dolayı iki ay önce kapılarını kapattıklarını, salonun ilk kez bu müzayede ile açılacağını söylemişti.

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