Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da açık artırmaya çıktı: İBB portreye 6,5 milyon liraya satın aldı

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), satın aldı. Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonundaki müzayedede İBB, portreye 770 bin sterlin (yaklaşık 6,5 milyon lira) verdi.

OYNAT 00:00 Fatih Sultan Mehmet'in son portresi​: Londra'da satışa çıkarılıyor Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar ulaşan üç orijinal portresinden biri, Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonunda satışa çıkıyor. Aynı zamanda sultanın son portresi olan bu nadide parça özel koleksiyoncuların eline nasıl geçti? Portrenin satış süreci ile ilgili neler oluyor? Gelin birlikte inceleyelim.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





SATIŞI KOVİD-19 NEDENİYLE İKİ AY ERTELENMİŞTİ

Konuyla ilgili konuşan Londra’daki Christie’s müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu Sara Plumbly, müzayedede satışa çıkacak eser hakkında bilgi vermişti.

Plumbly, Osmanlı'nın görkemli padişahlarından Fatih’in portresinin, koleksiyonun en önemli parçaları arasında olduğunu belirterek, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinden dolayı iki ay önce kapılarını kapattıklarını, salonun ilk kez bu müzayede ile açılacağını söylemişti.