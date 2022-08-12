FBI baskını Trump'ı kızdırdı: Obama’nın kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşmediniz

Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskın kararını ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’ın bizzat onayladığını açıklamasının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabı üzerinden açıklama yaparak baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.

Bilindiği gibi, Trump’ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump’ın başkanlık dönemi sırasında Florida’daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.

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33 MİLYON SAYFALIK BELGEYE NE OLDU

Donald Trump bugün yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago’ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar.” sözlerini kullandı.

FOTOĞRAF 12 ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu. Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. \"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur\" dedi. Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, \"Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi\" suçlamasında bulundu. Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, \"Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor\" değerlendirmesinde bulundu. Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan \"Watergate\" skandalına benzetti. Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı. ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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Trump’ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan büyük rahatsızlık duyduğu görüldü.

“Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir işbirliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago’daki mülküme sabah 6:30’da çok sayıda ajan ve ’kasa hırsızları’ tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Çılgın!”

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“Az önce ajanların First Lady’nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış. Vay!”

Trump’ın bu paylaşımları, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’ın düzenlediği basın toplantısında, eski başkanın Florida Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan aramanın emrini bizzat onayladığını açıklamasının ardından geldi.

DÜNYA Trump’ın evine FBI baskını: ABD üçüncü dünya ülkesi oldu