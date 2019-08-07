FBI California'daki saldırıyı 'iç terörizm' kapsamına aldı ABD Federal Soruşturma Bürosu, California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıyı 'iç terörizm' kapsamında soruşturduklarını duyurdu. Saldırganın, dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığı ortaya çıktı. FBI yetkilisi John Bennet yaptığı açıklamada, "Saldırganın şiddet içerikli ideolojileri savunduğuna dair bir çok delil bulduk. Bölücü bir mantalite ile karşılaştık. Saldırganın çok çeşitli şiddet eylemlerine meyil gösterdiğini görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi 07 Ağustos 2019, 00:04 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019, 00:15 AA