Dünya FBI Californiadaki saldırıyı iç terörizm kapsamına aldı
AMERİKA

FBI California'daki saldırıyı 'iç terörizm' kapsamına aldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıyı 'iç terörizm' kapsamında soruşturduklarını duyurdu. Saldırganın, dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığı ortaya çıktı. FBI yetkilisi John Bennet yaptığı açıklamada, "Saldırganın şiddet içerikli ideolojileri savunduğuna dair bir çok delil bulduk. Bölücü bir mantalite ile karşılaştık. Saldırganın çok çeşitli şiddet eylemlerine meyil gösterdiğini görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
FBI (Arşiv)
FBI (Arşiv)

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duydurdu.

FBI, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde 3 kişinin öldüğü ve 12 kişi yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Saldırı planlanmış

  • Kurum adına açıklama yapan FBI yetkilisi John Bennet, yapılan incelemelerin ardından saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve yemek festivaline plan dahilinde saldırdığını kaydetti.

"İç terörizm kapsamında ele alınacak"

Saldırganın yemek festivalinin yanı sıra aralarında dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığını vurgulayan Bennet, saldırının "iç terörizm" kapsamında ele alınacağını vurguladı.

  • John Bennet, "Yaptığımız incelemeler sonucunda saldırganın şiddet içerikli ideolojileri savunduğuna dair bir çok delil bulduk. Bölücü bir mantalite ile karşılaştık. Saldırganın çok çeşitli şiddet eylemlerine meyil gösterdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta, Santino William Legan adlı bir beyaz Amerikalı, genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı yemek festivaline saldırı düzenleyerek 2'si çocuk 3 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı.

Legan, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü 12 yaralı
DÜNYA
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü 12 yaralı
Rusya ile vizesiz seyahat dönemi

Rusya ile vizesiz seyahat dönemi

​Hizmet ve hususi pasaport sahipleri Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Gri listede yer alan terörist Miktad Örde etkisiz hale getirildi.
Yüksekhassasiyete sahibiz

Yüksek
hassasiyete sahibiz

​AK Parti Sözcüsü Çelik, Kaz Dağları iddialarına yanıt verdi.
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

​Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Venezuela'dan<br>Trump'a tepki

Venezuela'dan
Trump'a tepki

​ABD'de bulunan Venuzela'ya ait tüm varlıkların dondurulmasına karar verilmişti.
Siyahi şüpheliye<br>köle muamelesi

Siyahi şüpheliye
köle muamelesi

Şüpheli polis tarafından halatla çekilerek atın arkasından yürütüldü.

Teröristin yanındalar!

Teröristin yanındalar!

​Uzmanlar, ABD'nin 'engel oluruz' tehdidini değerlendirdi.

İstenen<br>cezalar belli oldu

İstenen
cezalar belli oldu

Koza İpek davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kayboldu.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı, Bursa'da gözaltına alındılar.
100 adaydan<br> 81'i üniversiteli oldu

100 adaydan
81'i üniversiteli oldu

2019-YKS yerleştirme sonuçları raporu açıklandı.
20 senede<br>yüzde 95 arttı

20 senede
yüzde 95 arttı

Kişi başı et tüketimi her geçen yıl artıyor.
Erdoğan<br>davet etti geliyor

Erdoğan
davet etti geliyor

7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Farklı bir <br>aşamaya geçireceğiz

Farklı bir
aşamaya geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali.
Gri listedeki iki MLKP’li yakalandı
Gündem

Gri listedeki iki MLKP’li yakalandı

Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) İstanbul'da düzenlenen ortak operasyonda, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.
Rize'yi şiddetli sağanak vurdu: 1 kişi kayboldu
Gündem

Rize'yi şiddetli sağanak vurdu: 1 kişi kayboldu

Rize’de akşam saatleride etkili olan şiddetli yağış sonrası caddeleri dükkanları su bastı. Esnaflar ellerine aldıkları kovalar ile dükkanlarının içerisindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Rize Belediyesine bağlı ekipler ise kapanan menfezleri açmak için çalışma başlattı. Etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha beldesinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi sel sularında kayboldu. Ayrıca düğünden dönenleri taşıyan bir minibüste bulunan 16 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı.
Suriye hava sahasını kapatırsa ne olur?
Gündem

Suriye hava sahasını kapatırsa ne olur?

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyonun artık 'an meselesi' olduğu bugünlerde gözler ABD'den gelecek heyetin Ankara'da gerçekleştireceği görüşmelerde. Geçtiğimiz günlerde MGK'da ilan edilen 'Barış Koridoru' için ABD tarafı 15 km derinlikte ısrar ederken, Türkiye 'en az 32 km güneye ineceğiz' diyor. ABD'nin olası bir 'anlaşamama' durumunda Kuzey Suriye'de hakim olduğu alanlarda hava sahasını Türk savaş uçaklarına kapatması bekleniyor. Peki Suriye'de böyle bir adım atılır ve Türkiye'nin operasyonu öncesinde kuzeyde 'uçuşa yasak bölge' ilan edilirse süreç nasıl ilerler? Savunma Analisti Turan Oğuz, TSK'nın nasıl bir cevap verebileceğini ve operasyonda diğer seçeneklerin neler olabileceğini anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.