Dünya FBI evindeki aramada buldu Trumpın evinden çıkan belgeler şaşırttı
AMERİKA

FBI evindeki aramada buldu: Trump'ın evinden çıkan belgeler şaşırttı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskının yankıları sürüyor. Trump'ın evinden daha önce Macron'a ait gizli belgeler çıkmıştı. Şimdi ise bir ülkenin nükleer silahlarına dair gizli belgeler bulunduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
FBI evindeki aramada buldu: Trumpın evinden çıkan belgeler şaşırttı
Trump

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskının yankıları sürüyor.

Son olarak Amerikan Washington Post gazetesi Trump'ın evinde bir ülkenin nükleer silahlarına dair gizli belgeler bulunduğu iddia etti. Gazete, FBI'ın Trump'ın konutunda yaptığı aramada bu belgelere ulaştığını yazdı. Söz konusu belgelerin hangi ülkeye ait olduğu hakkında ise bilgi verilmedi.

Haberde, "Ele geçilen bazı belgeler o kadar yakından korunan çok gizli ABD operasyonunu detaylandırıyor ki birçok üst düzey ulusal güvenlik yetkilisinin bile bu kağıdın üzerindekilerden haberi yok." ifadeleri yer aldı.

FBI Sözcüsü rapora ilişkin Reuters'ın sorusunu cevaplamaktan kaçındı.

Washington Post daha önce FBI'ın Ağustos başında Trump'ın evinde arama yapmasının ardından eski başkanın evinde nükleer silah belgeleri arandığını duyurmuştu. Habere göre, Trump'ın evinde el konulan bazı belgeler çok hassas bilgiler içerdiği ve çok iyi korundukları için birçok yüksek rütbeli ulusal güvenlik görevlisinin bile bu belgelere erişimi yok. Sadece Başkan ve kabinenin bazı üyeleri hükümet temsilcilerini bu belgeler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için yetkilendirebiliyor. ABD'nin bazı gizli operasyonlarından hükümet içinde yalnızca birkaç kişinin haberdar olmasına izin veriliyor ve buna dair belgeler de genellikle güvenli tesislerde kontrolden sorumlu memurlarca gözetim altında tutuluyor.

SAYFALARCA GİZLİBELGE ÇIKMIŞTI

ABD Ulusal Arşivleri Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarılmıştı.

Söz konusu gizli belgeler arasında, "Özel Erişim Programı (SAP) materyalleri de dahil olmak üzere en yüksek sınıflandırma seviyelerinde" gizli belgeler olduğu ifade edilen mektupta, Trump'ın gizli malzemeleri ele alış biçimi ve Trump'ın avukatlarının federal yetkililerin belgeleri incelemesini geciktirmeye yönelik çabalarına değinildi.

FBI AJANLARI GİZLİ BELGELERİ BULMUŞTU

Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.

ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
FOTOĞRAF 12
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ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.
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Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. \"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur\" dedi.
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Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, \"Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi\" suçlamasında bulundu.
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Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, \"Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor\" değerlendirmesinde bulundu.
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Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan \"Watergate\" skandalına benzetti.
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Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
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Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.
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Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.
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ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi.

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