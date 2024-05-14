FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'den cinsel taciz skandalı: Hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'li yazar ve aktivist Haley Byrd Wilt, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'in insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez başka bir skandalla gündeme geldi.

ABD'li yazar Wilt, Enes Kanter hakkında insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını yazdı.

Birçok kadın Kanter'in tacizine maruz kalmış

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'NOTUS'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı. NOTUS'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi.

Yazar Wilt, tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı.







