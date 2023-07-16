FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'da araçlı ve uçaklı gösteriler düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kalkıştığı darbe girişimi Türkiye’nin ekonomisinin geri gitmesine sebep oldu. Ekonomiye doğrudan 158 milyar dolar zarar veren FETÖ’cüler, dolaylı olarak toplamda 350 milyar dolarlık derin bir yara açtı. Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, darbe girişiminden kaynaklı ekonomik göstergelerin düşüşünden dolayı kişi başı 2 bin dolar kayba uğradı.