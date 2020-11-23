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Dünya FETÖcü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren BM temsilcisine Türkiyeden sert tepki Yazıklar olsun
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FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in BM temsilcisi Gilad Erdan'a sert tepki: Yazıklar olsun

FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren BM temsilcisine Türkiye'den sert tepki: Yazıklar olsun

İsrail’in Birleşmiş Milletler elçisi Gilad Erdan’ın Fettulahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Enes Kanter’le biraraya gelip çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamasına Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan sert tepki geldi. Kılıç ''Antisemitizme karşı ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” dedi.

Haber Merkezi DHA
İsrail’in Birleşmiş Milletler elçisi Gilad Erdan FETÖ mensubu firari Enes Kanter’le bir araya gelip çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.
İsrail’in Birleşmiş Milletler elçisi Gilad Erdan FETÖ mensubu firari Enes Kanter’le bir araya gelip çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İsrail BM elçisi Gilad Erdan’ın FETÖ mensubu firari Enes Kanter ile görüşerek fotoğraf çektirip paylaşmasını sert bir dille eleştirdi.

Büyükelçi Kılıç, FETÖ elebaşı Gülen’in İsrail ve Yahudilik karşıtı görüşlerini her fırsatta dile getirdiğine dikkat çekerek “Antisemitizme karşı ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” dedi.

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TÜRKİYE'NİN BM TEMSİLCİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir" açıklamasını yaptı.

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