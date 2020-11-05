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Dünya FETÖcüler ve PKKlılar birlikte İtalyaya kaçarken yakalandı
AVRUPA

FETÖ'cüler ve PKK'lılar birlikte İtalya'ya kaçarken yakalandı

Yunanistan'da, aralarında 20 FETÖ üyesi ve 10 PKK'lının bulunduğu bir grup, kaçak yollarla İtalya'ya geçmeye çalışırken yakalandı.

Haber Merkezi AA
Temsili
Temsili

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora'nın kuzeybatısında bulunan Katakolo Limanı'ndaki balıkçı teknesinde, aralarında 20 FETÖ üyesi ve 10 PKK'lının bulunduğu 65 kişi tespit edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyetteki terör kayıtlarını silip sınav sorularını vererek subay olmasını sağladığı belirlenen PKK üyesinin, üniversite yıllarında katıldığı eylemlere ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


Kendilerini 'Gülenci' olarak tanıttılar

Yakalananların İtalya'ya geçmeye çalıştığı öğrenilirken,

Afgan ve Iraklılardan oluşan göçmen grubuyla İtalya'ya kaçmak isteyen grupta bulunan FETÖ'cülerden bazılarının, "eski polis" olduklarını savunduğu, bu kişilerin kendilerini Yunan makamlarına "Gülenci" olarak tanıttığı ileri sürüldü.

PKK'lıların arasında ise "eski politikacı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu" iddia edildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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