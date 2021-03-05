Dünya FETÖnün ucube ilanına karşılık dijital ekranlı kamyonet FETÖnün gerçek yüzü ABDlilere izletildi
AMERİKA

FETÖ'nün ucube ilanına karşılık dijital ekranlı kamyonet: FETÖ'nün gerçek yüzü ABD'lilere izletildi

ABD New York'ta FETÖ mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama karşılık dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Kamyonetteki ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Kamyonet, 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacak.
Kamyonet, 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacak.

ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayımlandı.

Yayında özellikle, FETÖ mensuplarının indirilen reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile gösterildi.

Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi. FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından, Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

  • TASC ve Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

Saraybosna'dan New York'a mesaj: Love Erdoğan
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Saraybosna'nın farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak Love Erdoğan ilanına yer verildi.
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FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
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Saraybosna'dan New York'a mesaj: Love Erdoğan
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.

FETÖ'cülerden alçak propaganda: New York'taki panolara 'Stop Erdoğan' yazdırdılar
OYNAT 01:13
FETÖ'cülerden alçak propaganda: New York'taki panolara 'Stop Erdoğan' yazdırdılar
ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler bu kez de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumu, New York'un en işlek caddesi Time Square'de yer alan reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdırdı.

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