FETÖ'ye Atina'da gizli operasyon: Telefonlarından 500 sahte belge çıktı!

Askeri okullarda "şok mangaları" zulmünü anlattı

FETÖ'cü subay ve astsubayların kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine yaptıkları zulümler tek tek ortaya çıkıyor.Eski Kara Harp Okulu öğrencisi Can: "Zulme daha askeri lisenin ilk gününde başlıyorlardı, dört yıl bu canavarlara direnenler harp okuluna devam ettiğinde bu sefer de orada devam ediyorlardı" diye konuştu.