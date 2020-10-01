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Dünya FETÖye Atinada gizli operasyon Telefonlarından 500 sahte belge çıktı
AVRUPA

FETÖ'ye Atina'da gizli operasyon: Telefonlarından 500 sahte belge çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik ülke içinde peş peşe düzenlenen operasyonların yanı sıra FETÖ'ye yönelik yurt dışında da operasyon düzenleniyor. Son olarak Yunanistan’da FETÖ üyelerine yönelik Atina Emniyet Teşkilatı ve Gizli Servis ekiplerinin gizlilikle yürüttüğü operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yunanistan’ın başkenti Atina’da FETÖ’cü 5 kişinin operasyonla gözaltına alındığı duyuruldu.

FETÖ’cülerin, Yunanistan’a kaçak yollardan giriş yapanları Atina üzerinden sahte evraklarla Avrupa Birliği’nin değişik ülkelerine gönderdikleri belirtildi.

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OPERASYON GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ

FETÖ üyelerinin, Atina Emniyet Teşkilatı ve Gizli Servis ekiplerinin gizlilikle yürüttüğü operasyonla yakalandıkları aktarıldı.

Yakalanan FETÖ’cülerin cep telefonlarında 500 sahte seyahat belgesi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, Avrupa Birliği’nin çeşitli ülkelerine ait pasaportların da bulunduğu aktarıldı.

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Askeri okullarda "şok mangaları" zulmünü anlattı
FETÖ'cü subay ve astsubayların kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine yaptıkları zulümler tek tek ortaya çıkıyor.Eski Kara Harp Okulu öğrencisi Can: "Zulme daha askeri lisenin ilk gününde başlıyorlardı, dört yıl bu canavarlara direnenler harp okuluna devam ettiğinde bu sefer de orada devam ediyorlardı" diye konuştu.


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