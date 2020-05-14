Fildişi Sahili'nde köylere düşen Çin roketi artıkları endişeye yol açtı Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, bazı köylere hafta başından bu yana gökten düşen füze parçaları endişeye neden oldu.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2020, 21:10 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020, 21:13 AA