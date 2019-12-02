Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor: 43 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'in doğusunu vurması beklenen Kammuri Tayfunu nedeniyle bölgeden 43 bin kişi tahliye edildi.
- Yetkililer, Kammuri Tayfunu'ndan en çok etkilenmesi öngörülen bölgenin, takım adanın en kalabalığı Luzon olacağı, başkent Manila ve çevresindeki illerin aşırı yağış almasının beklendiğini açıkladı.
1 yılda 20 tayfun
Kammuri'nin vuracağı ülkenin doğusundan 43 bin kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Filipinler'de bu yıl 20. tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı yolu izleyeceği kaydedildi.
Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.