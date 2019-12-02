Dünya Filipinler Kammuri Tayfununa hazırlanıyor 43 bin kişi tahliye edildi
ASYA

Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor: 43 bin kişi tahliye edildi

Filipinler Ulusal Meteoroloji Ajansı, rüzgar hızının saatte 185 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Kammuri'nin bugün geç saatlerde ya da yarın sabah ülkenin doğu adalarını vurmaya başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Bölge sakinleri, evlerinden tahliye ediliyor.
Bölge sakinleri, evlerinden tahliye ediliyor.

Filipinler'in doğusunu vurması beklenen Kammuri Tayfunu nedeniyle bölgeden 43 bin kişi tahliye edildi.

Ülkede bir yılda 20 tayfun oldu.
  • Yetkililer, Kammuri Tayfunu'ndan en çok etkilenmesi öngörülen bölgenin, takım adanın en kalabalığı Luzon olacağı, başkent Manila ve çevresindeki illerin aşırı yağış almasının beklendiğini açıkladı.

1 yılda 20 tayfun

Kammuri'nin vuracağı ülkenin doğusundan 43 bin kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Ülkenin doğusunda 43 bin kişi tahliye edildi.
Filipinler'de bu yıl 20. tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı yolu izleyeceği kaydedildi.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.

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