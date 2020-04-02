Filipinler lideri Duterte'den koronavirüs uyarısı: Tedbirlere uymayanları vurma emri verdim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyon kanallarından yaptığı açıklamada, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

OYNAT 00:33 Duterte'den sert karantina önlemi: Sorun çıkaranı vurun Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs ile mücadele kapsamında karantina önlemlerine uymayanları vurulacaklarına dair uyardı. Duterte, 'Eğer sorun yaratan olur, canınız tehlikeye girerse, öldürmek için ateş edin' emri verdiğini söyledi.



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Sorun çıkaran kişilerin, hapishanelerde aç bırakılacaklarını belirten Duterte, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı tehdit etti.

"ÇOK SERT DAVRANILACAK"

Duterte, nakit ve yiyecek yardımının dağıtımında yaşanan gecikmeler ve yapılan şikayetlere ilişkin ise sorumluluğun siyasetçilerden alınıp eski bir generale verildiğini, yardımları çalanlara karşı çok sert davranılacağını ifade etti.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 311’e yükselmiş, 96 kişi hayatını kaybetmişti.

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