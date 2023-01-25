Filipinler'de askeri eğitim uçağı düştü: İki kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı. Yaşanan afette 51 bin 456 kişi yerinden olurken, 10 bin 147 kişinin ise tahliyesi devam ediyor. Afetten etkilenen toplam kişi sayısı 553 bin 983 olarak belirtildi.