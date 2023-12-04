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Dünya

Filipinler’de ikinci büyük deprem: 6,9 ile sarsıldılar

2 Aralık'ta 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılan Filipinler'de yeni bir büyük deprem daha meydana geldi. Ülkenin Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

08:21 - 4/12/2023 Pazartesi
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Filipinler’in Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin 30,5 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.




#Filipinler
#Deprem
#Tsunami
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