Dünya Filipinlerde meydana gelen selde can kaybı 49a yükseldi
ASYA

Filipinler'de meydana gelen selde can kaybı 49'a yükseldi

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı. Yaşanan afette 51 bin 456 kişi yerinden olurken, 10 bin 147 kişinin ise tahliyesi devam ediyor. Afetten etkilenen toplam kişi sayısı 553 bin 983 olarak belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Filipinlerde meydana gelen selde can kaybı 49a yükseldi
Filipinler

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.

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