Filipinler'de petrol sızıntısı: Sağlık sorunları baş gösterdi

BBC'nin haberine göre, 800 bin litre endüstriyel akaryakıt taşıdığı bildirilen "The MT Princess Empress" tankerinin geçen hafta Oriental Mindoro eyaleti kıyılarında batması, bölge sakinleri ve canlı yaşamı açısından ciddi risklere yol açtı.

Sızıntıyı temizlemesi için Pola köyüne gönderilen işçilerde de sağlık sorunları ortaya çıktığı bildirildi.

Deniz biyologları, yaklaşık 36 bin hektar mercan resifi, mangrov ve deniz çayırının da sızıntı nedeniyle risk altında olduğunu tahmin ediyor.