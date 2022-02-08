Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail güçlerinin üç Filistinliyi öldürmesini kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nablus kentinde işgal güçleri tarafından işlenen ve üç gencin ölümüne yol açan, vahşi ve iğrenç sokak ortasında infaz suçunun en güçlü şekilde kınandığı" ifade edildi.

Olayı, "işgal kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saha infazları dizisinin yeni bir halkası" olarak gördüğünü kaydeden Bakanlık, kurbanların, "kanun dışı şekilde, önceden verilen hükümlerle ve sahte bahanelerle öldürüldüğünü" vurguladı.

Açıklamada, "Bu suç, savunmasız Filistinli sivilleri bastıran ve istismar eden işgalin vahşetini ve ırkçılığını yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ayrıca, başta UCM olmak üzere uluslararası kurumlar ve ihtisas mahkemelerine, "sorumluluk alma" ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen "işgal suçlarıyla ilgili acilen soruşturma açma" çağrısında bulundu.

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İşgal ve yasa dışı yerleşimler yoluyla "Filistin halkına karşı işlenen ihlal ve suçlara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının bu suçlara perde çektiğine" işaret eden Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve ABD yönetiminden İsrail'e ihlallerini durdurması için baskı yapmasını istedi.

Nablus'ta üç Filistinlinin öldürülmesi

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirilmişti.

Görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise, öldürülen Filistinlilerin, "Nablus çevresinde bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürülmüştü.

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OYNAT 00:59 Filistin İslamî Hareketi lideri Raid Salah'tan ilk açıklama İşgalci İsrail yönetimi tarafından 15 yıldan bu yana Mübarek Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılan Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa'yı ziyaretinde duygularını ifade etti. Salah, 'Hiç süphe yok ki yakın bir zamanda Mübarek Kudüs ve Mescidi Aksa tüm izzet ve şerefiyle özgürlüğüne kavuşaca, dünyanın dört bir yanıdan Arap ve İslam aleminden gelen müminleri ve Filistin halkını kucaklayacaktır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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