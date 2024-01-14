|
Dünya

Filistin Kızılayı: Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor

Filistin Kızılayı, Gazze'de her gün 180 kadının İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle "tehlikeli" ve "insanlık dışı" koşullarda doğum yaptığını ve birçoğunun İsrail güçlerinin ambulansları engellemesi yüzünden hastanelere ulaşamadığını açıkladı.

10:10 - 14/01/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Filistin Kızılayı, durumun vahametine dikkati çekmek amacıyla sosyal medya platformu X'ten Gazze Şeridi'nde doğum vaktinde hastaneye ulaşamayan hamile kadının ailesiyle sağlık ekiplerinin telefon görüşmesinin kayıtlarını paylaştı.


Paylaşılan ses kayıtlarına göre, doğum yapan kadının kız kardeşiyle görüşen Filistin Kızılayında görevli doktorlardan biri, kadının evde güvenli doğum gerçekleştirmesini kolaylaştırmak için rehberlik yaparak ailesine yardımcı olmaya çalışıyor.


Filistin Kızılayının mesajında, "Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli ve insanlık dışı koşullarda doğum yapıyor. İsrail güçlerinin ambulansların onlara ulaşmasını engellemesi nedeniyle birçoğu kuşatma altındaki bölgelerde oldukları için hastanelere ulaşamıyor" ifadelerine yer verildi.


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Dominic Allen, dün Kudüs'ten video konferansla düzenlediği bilgilendirme toplantısında Gazze'de son 100 günde yaklaşık 18 bin doğum gerçekleştiğini ve UNFPA'nın yeterli malzeme sağlayamadığını, hastanelerdeki durumun çok kötü olduğunu açıklamıştı.


Yaklaşık 5 bin 500 kadının gelecek aylarda doğum yapmasının beklendiğini belirten Allen, "Susuzluk, gıda kıtlığı ve tedaviye erişim yoksunluğuyla mücadele ediyorlar. Bombalar, açlık ya da susuzluk onları öldürmezse doğum yapmak öldürebiliyor. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.



Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ölüm riskiyle karşı karşıya


UNFPA, 17 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra da 1 Ocak'ta yaptığı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde saldırılar sebebiyle yerinden edilenlerin barındığı merkezlerdeki 50 bin hamile kadının temel ihtiyaçlarının karşılanmaması yüzünden yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmiş, BM'ye bağlı kurumlara çocukların ve hamile kadınların kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunmuştu.

#doğum
#Filistin Kızılayı
#Gazze
#Hamile
#İsrail
#UNFPA
12 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı