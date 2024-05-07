Filistin Kızılayı'ndan Refah için korkutan açıklama: Binlerce kişi göç ediyor

Filistin Kızılayı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı'nın Refah'taki merkezinden çekilen görüntülerde binlerce Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.
İsrail'in Refah'ın doğu kesimine karadan saldırı hazırlığı yaptığı bölgelerdeki Filistinlilerin göçe zorlandığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Refah'ın doğusuna hava saldırılarını da yoğunlaştırdığı bildirildi.
İsrail'in Refah'a karadan saldırı hazırlığı
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.
İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.