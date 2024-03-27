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Filistin Sağlık Bakanlığı acı tabloyu paylaştı: İsrail'in saldırılarında 32 bin 490 sivil katledildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 32 bin 490 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 bin 889 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 76 sivilin yaşamını yitirdiğini, 102 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

15:11 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:03 - 27/03/2024 Çarşamba
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 490'a yükseldi.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 173 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 490'a, yaralı sayısının da 74 bin 889'a ulaştığı bildirildi.


Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.






#Gazze
#İsrail
#Gazze şeridi
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