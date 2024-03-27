Filistin Sağlık Bakanlığı acı tabloyu paylaştı: İsrail'in saldırılarında 32 bin 490 sivil katledildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail’le ihracat iddialarına noktayı koydu. Bakan Bolat, "İsrail ile ticarette, ihracat yüzde 30, ithalatta yüzde 43 azaldı. Bu azalma bizim gayretlerimizle gerçekleşti. Her sene yenilenen hedef pazar ülkeleri listesinden İsrail'i çıkardık. Filistin'in kendi gümrüğü yok. Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor" diye konuştu.