Filistin Sağlık Bakanlığı korkunç haberi duyurdu: Şifa Hastanesi'nde bebekler ölüyor

“Sağlık tesislerine yönelik savaş eylemlerinin, buraları elektriksiz, gıdasız ve susuz bırakmanın ve kaçmaya çalışan hastalara ve sivillere ateş açmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu vicdansızlıktır, kınanmalıdır ve durdurulmalıdır. Hastaneler daha güvenli yerler olmalı ve onlara ihtiyacı olanlar buraların savaş değil sığınma yerleri olduğuna güvenmelidir”