Filistin Sağlık Bakanlığı korkunç haberi duyurdu: Şifa Hastanesi'nde bebekler ölüyor

Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tüm Arap ve uluslararası tarafları Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin hedef alınmasını durdurmak üzere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Tüm uluslararası kurumlara, sağlık sistemini korumak ve tamamen insani görevlerini yerine getirmesini sağlamak için derhal Şifa Tıp Kompleksi'ne ve Kuzey Gazze'deki hastanelere gelmeleri çağrımızı yineliyoruz. Elektrik jeneratörünün durması ve kompleksin hizmet dışı kalmasının ardından Şifa hastanesinin bebek bakım ünitesinde, ikinci çocuk hayatını kaybetti” denildi.
Grıffıths: Bu vicdansızlıktır
UNICEF: Hastaneler korunmalı!
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu bildirdi.
Russell, X sosyal medya platformundan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.