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Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı korkunç haberi duyurdu: Şifa Hastanesi'nde bebekler ölüyor

İsrail’in saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun da hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca BM Koordinatörü Martin Griffiths, hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi.

10:32 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:33 - 12/11/2023 Pazar
AA
Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tüm Arap ve uluslararası tarafları Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin hedef alınmasını durdurmak üzere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Tüm uluslararası kurumlara, sağlık sistemini korumak ve tamamen insani görevlerini yerine getirmesini sağlamak için derhal Şifa Tıp Kompleksi'ne ve Kuzey Gazze'deki hastanelere gelmeleri çağrımızı yineliyoruz. Elektrik jeneratörünün durması ve kompleksin hizmet dışı kalmasının ardından Şifa hastanesinin bebek bakım ünitesinde, ikinci çocuk hayatını kaybetti” denildi.



Grıffıths: Bu vicdansızlıktır

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Sağlık tesislerine yönelik savaş eylemlerinin, buraları elektriksiz, gıdasız ve susuz bırakmanın ve kaçmaya çalışan hastalara ve sivillere ateş açmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu vicdansızlıktır, kınanmalıdır ve durdurulmalıdır. Hastaneler daha güvenli yerler olmalı ve onlara ihtiyacı olanlar buraların savaş değil sığınma yerleri olduğuna güvenmelidir”
dedi.

UNICEF: Hastaneler korunmalı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu bildirdi.


Russell, X sosyal medya platformundan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.


İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'deki Şifa Hastanesinde elektriğin kesilmesi dolayısıyla erkendoğanların kuvözlerinde öldüğüne dair haberler nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu vurgulayan Russell,
"Hastaneler korunmalıdır! Çocuklar korunmalıdır!" i
fadesini kullandı.



#Filistin Sağlık Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
#Şifa Hastanesi
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