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Filistin Vakıflar Bakanlığı: İsrail, İbrahim Camisi'nde sabah ezanının okunmasını 8 gündür engelliyor

Filistin Vakıflar Bakanlığı: İsrail, İbrahim Camisi'nde sabah ezanının okunmasını 8 gündür engelliyor

13:1024/09/2024, Salı
AA
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece, İsrail askerlerinin koruması altında yüksek müzik eşliğinde İbrahimi Camisi'nde dini ritüeller yaptı. (Foto: Arşiv)
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece, İsrail askerlerinin koruması altında yüksek müzik eşliğinde İbrahimi Camisi'nde dini ritüeller yaptı. (Foto: Arşiv)

Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahimi Camisi'nde 8 gün art arda sabah ezanının okunmasını engelledi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin 8 gün boyunca sabah ezanının İbrahimi Camisi minarelerinden yükselmesine engel olmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bunun "İslam'ın simgelerinin gelecekte camide tamamen engellenmesini hedefleyen tehlikeli bir gelişme" olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in gerilimi tırmandırma tehlikesine ve İbrahim Camisi'nin kutsallığını ihlal etmesine karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in Yahudileştirme girişimlerini incelemek isteyen yabancı heyetlerin de içeri girmesinin İsrailli yetkililer tarafından engellendiğine dikkat çekildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece, İsrail askerlerinin koruması altında yüksek müzik eşliğinde İbrahimi Camisi'nde dini ritüeller yaptığı, caminin kutsallığına yönelik ihlallerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ihlaller sistematik şekilde gerçekleşmekte ve İbrahimi Camisi üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu da uluslararası toplumun bu ihlalleri sona erdirmek için gerekeni yapmasını ve Filistin halkının egemenliğini onaylamasını gerektiriyor."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın intikam yemini: Lübnan'da 27 yıl önceki hesabı kapatmak istiyor

Hizbullah'ın 1997’deki Ensariye adlı operasyonu gerçekleştirmesinin ardından 27 yıl geçmesine rağmen İsrail aldığı yarayı hala unutmadı. Bu operasyonda Hizbullah, ‘Şayetet-13’ adlı seçkin deniz komando birliğine mensup 17 kişilik birimi hedef alarak bütün asker ve subayın ölümüne neden olmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, o yıldan beri devam eden kişisel hesabını, Hizbullah’ın "Al-Radwan" biriminin liderleri İbrahim Akil ve Ahmed Vahbi’nin birkaç gün önce Beyrut'un güney banliyösünde öldürülmesiyle kapandığını düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi? İsrail, Lübnan'daki 27 yıllık intikamını aldı mı? Bölge bu intikamla savaşa sürüklenecek mi? yenisafak.com bu sorulara cevap aradı...

#Filistin
#İsrail
#El Halil

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