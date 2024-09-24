Filistin Vakıflar Bakanlığı: İsrail, İbrahim Camisi'nde sabah ezanının okunmasını 8 gündür engelliyor

Hizbullah'ın 1997’deki Ensariye adlı operasyonu gerçekleştirmesinin ardından 27 yıl geçmesine rağmen İsrail aldığı yarayı hala unutmadı. Bu operasyonda Hizbullah, ‘Şayetet-13’ adlı seçkin deniz komando birliğine mensup 17 kişilik birimi hedef alarak bütün asker ve subayın ölümüne neden olmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, o yıldan beri devam eden kişisel hesabını, Hizbullah’ın "Al-Radwan" biriminin liderleri İbrahim Akil ve Ahmed Vahbi’nin birkaç gün önce Beyrut'un güney banliyösünde öldürülmesiyle kapandığını düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi? İsrail, Lübnan'daki 27 yıllık intikamını aldı mı? Bölge bu intikamla savaşa sürüklenecek mi? yenisafak.com bu sorulara cevap aradı...