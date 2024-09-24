İsrail Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Katil durmuyor

İşgalci İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak, ardından örgütün üst düzey komutanlarının toplantısını vurarak 17 komutanı öldürmesiyle artan gerilim, yüksek yoğunluklu bir katliama dönüştü. Yerel kaynaklar İsrail ordusunun 2006'daki işgal girişiminden sonra en yoğun askeri saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Lübnan'ın güney bölgeleri ile Bekaa Vadisi'nde yaşayan binlerce sivile kısa mesajlarla bölgeyi boşaltma mesajları gönderdi. Tehdit mesajlarının ardından bölgeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru bir insan akını başladı. Binlerce araç yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail ordusu gün boyunca bölgedeki Bint Cubeyl, Aytaron, Mecdel Salem, Hula, Tura, Kalaye, Haris ve Nebi Şint beldelerine bombardıman düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 645 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in topyekun saldırısı, ABD'de Joe Biden yönetiminin "tırmandırma stratejisine" yeşil ışık yakmasının hemen ardından geldi.

SOYKIRIM SAVAŞI YÜRÜTÜYORLAR

Lübnan Başbakanı Necip Mikati İsrail'in saldırılarını, "Yeni bir soykırım savaşı" olarak niteledi. Konuya dair dün bir açıklama yapan Mikati, "İsrail, bu saldırılarla Lübnan'da da bir soykırım savaşı yürütmeyi ve güney bölgelerindeki sivilleri tehcir etmeyi hedefliyor" dedi. Başbakan Mikati, İsrail’in saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planladığını belirtti. Mikati ayrıca, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve etkin ülkelere duruma acilen müdahale etme ve İsrail'i caydıracak önlemler alma çağrısı yaptı. Lübnan'ın 2006'daki 33 gün savaşı sonrası ilan edilen 1701 sayılı BMGK kararına bağlı olduğunu belirten Mikati, BM ve etkin ülkelere duruma acilen müdahale etme ve İsrail'i caydıracak önlemler alma çağrısı yaptı.

BEYRUT'A KAÇIŞ BAŞLADI

İşgalci gücün Lübnan'ı hedef alan soykırım girişimi, ülkenin güneyinde ve Bekaa Vadisi'nde yaşayan Lübnanlılara gönderilen telefon mesajlarıyla başladı. Ayrıca, Lübnan radyo frekanslarına giren İsrail ordusu, buradan da sivillere hedef alınacak bölgeleri iki saat içinde tahliye etme aksi halde hedef durumuna düşecekleri tehdidinde bulunuldu. Akşam saatlerinde de İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini vurdu. Yerel kaynaklar, Bombardımanda Hizbullah'ın Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'nin hedef alındığını bildirdi. Hizbullah, Karaki'nin sağ ve iyi olduğunu güvenli bir yere taşındığını açıkladı. İşgalci gücün dün itibariyle artan saldırıları ve Lübnan'ın güneyindeki sivillere gönderdiği tahliye emirleri sonucu on binlerce sivil evlerinden oldu. Yerel kaynakların yayınladığı görüntülerde, bölgedeki sivillere ait evlerin de İsrail saldırılarına hedef olduğu görüldü. Lübnan İçişleri Bakanlığı, bölgeden kaçan sivillerin barınması için okul ve diğer bazı kamu binalarının kullanılmaya başlanması yönünde karar aldığını ilan etti. Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, yaptığı açıklamada, Nebatiye, Bekaa, Baalbek, Hermel, Beyrut, Cebel Lübnan, Kuzey ve Akkar kentlerinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Halebi, askeri ve güvenlik durumunda yaşanan gelişmelerin öğrencilerin okullarına gitmesinde tehlike oluşturduğunu ifade etti.

NETANYAHU: EVLERİNİZİ TERK EDİN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Tel Aviv'deki askeri karargahta ilettiği mesajda, "Kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik, şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. İsrail kentlerini hedef alan binlece füze ve roketi yok ediyoruz" dedi. Netanyahu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da Lübnan halkına 'Evlerinizi terk edin' çağrısı yaptı. Medyaya açıklamalarda bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de bölgedeki askeri angajmanı değiştirmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Tek bir hedefimiz var: O da Hizbullah'ın füze saldırıları yüzünden yerleşimlerini terk eden İsraillileri güvenli bir şekilde yeniden bu yerleşimlere göndermek" dedi. Bölgedeki durumu "Çok zor" olarak tanımlayan Halevi, "Lübnan'da yıllardır kurdukları askeri altyapıyı yok edeceğiz" diye konuştu.

1300 NOKTA HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 1300 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söyledi. Hagari, "Sabah saatlerinden beri Lübnan genelinde 1300 Hizbullah hedefine saldırdık ve saldırmaya da devam ediyoruz." dedi. Sözcü Hagari, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü, seyir füzeleri, kısa, orta ve uzun mesafeli roketler ile insansız hava araçlarını hedef aldıklarını iddia etti."

TAMPON BÖLGE KURMA PLANI

Terör devleti İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'da ikinci bir soykırım girişimine, ABD'nin desteğiyle başlarken, diğer taraftan, 2000 yılında çekildiği ülkenin güneyine yeniden yerleşmenin hesaplarını yapmaya da başladı. İşgalci güç "Tampon bölge" paravanıyla, Lübnan'da Litani nehrinin güneyini ilhak etmeyi ve bölgeyi insansızlaştırmayı planlıyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Lübnan'ın güneyinde yaşayan halkın sürülerek bölgede "tampon bölge" oluşturulması önerisinde bulundu. Lübnan yönetiminin ülkenin güneyinde "egemenliğini sağlayamadığını" iddia eden Chikli, "İsrail ordusunun bölgeyi ele geçirmesi gerektiğini" ileri sürdü. İsrailli Bakan, yayımladığı haritayla Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede İsrail ordusunun "kontrolünde bir tampon bölge" kurulması önerisi yaptı. Aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili de olan Chikli, kurulmasını istediği "tampon bölgede" yaşayan Lübnanlıların ise bölgeden sürülmesini savundu. İsrail yönetimi, son günlerde saldırılarını artırdığı Lübnan'ın güneyinde "tampon bölge" kurulması önerisini dillendirmeye başladı.

İsrail'e bırakmayın

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Lübnan ve Gazze’nin yalnız bırakılmaması ve aşırı sağcı İsrail hükümetine karşı birlik olunması çağrısı yaptı. Karadaği, İsrail’in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, “Bugün Lübnan'da yaşananlar, toprağa ve insana yönelik bariz bir saldırıdır. ralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivillerin öldürülmesidir. Bu, Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinin Kudüs, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan ile Ürdün'ün bir bölümünü kapsayacak şekilde İsrail’i genişletme politikasının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Karadaği ayrıca, “Tüm Müslümanlar ve hükümetleri bunu önlemek için çalışmalıdır" uyarısında bulundu.

'Çağrı cihazları olayı terördü'

ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CİA) Eski Direktörü Leon Panetta, CBS televizyonunda katıldığı bir programda, İsrail'in geçtiğimiz hafta Hizbullah komutanlarına yönelik çağrı cihazlarını kullanarak gerçekleştirdiği saldırıyı "Terör" olarak niteledi. Panetta, programda İsrail'in operasyon nedeniyle kınanması gerekip gerekmediği sorulduğunda, "Bu bir çeşit terördü. Bunun dünya ulusları arasında ciddi bir tartışma konusu olmasının çok önemli olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Panetta ayrıca, "Sözlerimi unutmayın, bu geleceğin savaş alanıdır" diye ekledi.







