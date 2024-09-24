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Hizbullah İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirdi

Hizbullah İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirdi

07:5724/09/2024, Salı
AA
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İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirildi.
İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine 20 füze fırlatıldığını, bunlardan bir kısmının imha edildiğini, diğerlerinin açık araziye düştüğünü iddia etti.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi.

Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.

Bir başka açıklamada Ramat David Üssü ile havaalanının Fadi 2 füzesi, İsrail ordusunun kuzey bölgesine ulaşım ve lojistik destek sağlayan ana üs olan Amos Üssü'nün Fadi 1, Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Zihron bölgesindeki bir patlayıcı madde fabrikasının ise Fadi 2 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Lübnan'dan atılan füzeler sonucu Nasıra şehri, Afula ve kuzey İsrail'deki Celile bölgesindeki birçok kasabada sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Basında İsrail ordusundan naklen verilen haberlerde, Hizbullah tarafından kuzeye 20 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği, diğerlerinin ise açık arazilere düştüğü iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 492 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Beyrut'ta vurduğu noktayı Yeni Şafak görüntüledi

Katil İsrail akşam saatlerinde Lübnan'da Hizbullah’a ait bir karargahı vurdu. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil’in yerine getirildiği iddia edilen Ali Karaki'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta işgalci İsrail tarafından hedef alındığı bölgeyi Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder görüntüledi. Ali Karaki, İbrahim Akil'in ölümünün ardından görevine üç gün önce getirilmişti. Dahiye’de bu akşam düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülüyordu fakat Hizbullah'tan yapılan açıklamada Karaki'nin hayatta olduğu belirtildi. Saldırı sonrası çok sayıda yaralı ambulanslarla hastaneye taşındı. Saldırıda yaşamını yitiren Hizbullah üyesi bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

Katil İsrail’in saldırıları sebebiyle Lübnanlılar ülkenin güneyini boşaltıyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de 11 aydır yaptığı soykırıma çevredeki ülkeleri de dahil etmeye çalışıyor. Katil İsrail'in savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda birçoğu bölgeye yüzlerce bombalı saldırı gerçekleştirdi. Siyonistler tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi. Bugün gerçekleşen saldırılarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre 182 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde yaşayan Lübnanlılar, yaşanan bu yoğun bombalı saldırılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı. Lübnanlıların bölgeden ayrılması nedeniyle yoğun trafik oluştuğu görüldü.




#İsrail
#Hizbullah
#Lübnan

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