Hizbullah İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirdi

Terör devleti İsrail, Gazze'de 11 aydır yaptığı soykırıma çevredeki ülkeleri de dahil etmeye çalışıyor. Katil İsrail'in savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda birçoğu bölgeye yüzlerce bombalı saldırı gerçekleştirdi. Siyonistler tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi. Bugün gerçekleşen saldırılarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre 182 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde yaşayan Lübnanlılar, yaşanan bu yoğun bombalı saldırılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı. Lübnanlıların bölgeden ayrılması nedeniyle yoğun trafik oluştuğu görüldü.