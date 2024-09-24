Katil İsrail ölüm yağdırıyor: Gazze Şeridi'nde son 10 günde 285 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve abluka 11 aydır devam ediyor. Kavurucu sıcakların ardından Filistinli Müslümanlar şimdi de soğuk ve yağmurla mücadele edecek. Derme çatma çadırlarda kalan insanlar, yiyecek ve içecek kıtlığının yanı sıra hijyen sıkıntısı da çekiyor. Terör devletinin neredeyse bütün bölgelerde hava saldırısı yapması sebebiyle sahildeki çadırında kalan Gazzeli adam, sağanak yağmurların durması için Allah'a dua etti. "Allah'ım yağmuru bizim için kolaylaştır. Nereye gidelim?" ifadeleriyle feryat eden Filistinli, Savaştan daha korkunç bir atmosferde yaşıyoruz. Bombalanmak daha kolay. Şehit olarak öleceksin ve başını dinlendireceksin. Ama biz dayanıklıyız, vazgeçmeyeceğiz. Gazze'yi terk etmeyeceğiz" dedi.