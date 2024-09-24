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Katil İsrail ölüm yağdırıyor: Gazze Şeridi'nde son 10 günde 285 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ölüm yağdırıyor: Gazze Şeridi'nde son 10 günde 285 Filistinli hayatını kaybetti

12:3124/09/2024, Salı
AA
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Katil İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.
Katil İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 354 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti

Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi de yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de dondurucu soğuk kapıda: Çadırlara sığınan yüz binlerce Müslüman sağanak yağışla mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve abluka 11 aydır devam ediyor. Kavurucu sıcakların ardından Filistinli Müslümanlar şimdi de soğuk ve yağmurla mücadele edecek. Derme çatma çadırlarda kalan insanlar, yiyecek ve içecek kıtlığının yanı sıra hijyen sıkıntısı da çekiyor. Terör devletinin neredeyse bütün bölgelerde hava saldırısı yapması sebebiyle sahildeki çadırında kalan Gazzeli adam, sağanak yağmurların durması için Allah'a dua etti. "Allah'ım yağmuru bizim için kolaylaştır. Nereye gidelim?" ifadeleriyle feryat eden Filistinli, Savaştan daha korkunç bir atmosferde yaşıyoruz. Bombalanmak daha kolay. Şehit olarak öleceksin ve başını dinlendireceksin. Ama biz dayanıklıyız, vazgeçmeyeceğiz. Gazze'yi terk etmeyeceğiz" dedi.


#Gazze
#İsrail
#Filistin

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