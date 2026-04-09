Filistin'deki idam terörüne Türkiye'den suç duyurusu

Türkiye’de avukatlar, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik işkence, kötü muamele ve idam yasasına karşı hukuki süreç başlattı. Filistinli esirler ve yakınlarını temsil eden hukukçular, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak hem cezaevi uygulamalarını hem de idam kararını yargıya taşıdı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Avukat Gülden Sönmez, İsrail cezaevlerinde uzun yıllardır binlerce Filistinlinin tutulduğunu belirterek, 7 Ekim 2023 sonrası sürecin daha ağır ihlallerle devam ettiğini söyledi.

10 BİN FİLİSTİNLİ TUTSAK

Filistinlilere yönelik uygulamaların hem fiziksel hem psikolojik yıkımı hedeflediğini vurgulayan Sönmez, “Filistinlileri hem psikolojik hem fiziksel olarak yok etmeye yönelik gerçekleştirilen bu uygulamayı soykırım suçunun bir parçası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Cezaevlerinde işkence, kötü muamele ve temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi ciddi ihlaller yaşandığını belirten Sönmez, keyfi tutuklamaların da yaygın şekilde sürdüğünü dile getirdi. 2026 verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 800 Filistinlinin tutulduğunu aktaran Sönmez, bunların 350’sinin çocuk, 84’ünün kadın olduğunu söyledi. 7 Ekim sonrası gözaltına alınanların sayısının ise net olarak bilinmediğini vurgulayan Sönmez, gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

SOYKIRIM SUÇUNUN DEVAMI

İsrail’in çıkardığı idam yasasına da değinen Sönmez, bu kararın uluslararası hukukun tüm temel normlarına aykırı olduğunu belirtti. “Savaş hukuku, insanlığa karşı suçlar, bireysel insan hakları ihlalleri yönünden hangi tarafından bakarsanız bakın uygulanan işkenceler, kötü muamele ve idam kararı uluslararası hukuk ihlalidir” diyen Sönmez, söz konusu düzenlemenin soykırım suçunun devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. İdam kararının nasıl uygulanacağının belirsizliğini koruduğunu söyleyen Sönmez, “Açıkçası İsrail’in bunu nasıl uygulayacağını da bilmiyoruz. Nihayetinde müebbet alan kişilerle ilgili bir idam kararının söz konusu olduğu söyleniyor. İsrail biliyorsunuz sözde bir hukuk ya da kanun şeklinde idam meselesini konuşuyor ama pratiğinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Tahminimiz, kesin olan 40’ın üzerinde bir ismin idam edileceğine dair” dedi.

INTERPOL'E YAKALAMA TALEBİ

Avukatlar tarafından savcılığa sunulan dilekçede, İsrail cezaevlerinde yaşanan ihlallerin detaylı şekilde belgelendiği aktarıldı. Sönmez, “Özellikle bu dilekçelerde İsrail cezaevlerinde müvekkillerimize yapılan uygulamaları tek tek, detay detay, mekan mekan, tarih tarih geniş bir şekilde bildirdik” dedi. Başvuruda cezaevi yöneticileri, siyasi sorumlular ve işkenceye karışan görevlilerin isimlerinin yer aldığı ifade edildi. Türkiye’de bulunan şüpheliler hakkında doğrudan işlem yapılabileceğini belirten Sönmez, diğer ülkelerdeki şüpheliler için ise Interpol aracılığıyla yakalama talep ettiklerini söyledi.



