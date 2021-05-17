Dünya Filistinden BMye İsrailin çocuklara karşı işlediği suçları durdurun
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Filistin'den BM'ye: İsrail'in çocuklara karşı işlediği suçları durdurun

Filistin, Birleşmiş Milletlerden (BM), İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurmasını istedi. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Filistinden BMye: İsrailin çocuklara karşı işlediği suçları durdurun
İsrail'in uçaklarla saldırdığı Gazzeli çocuklar.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'ya İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili bir mesaj gönderdi.

Maliki mesajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun ve şiddetli saldırılarının onlarca çocuğun ölümüne neden olduğunu ve Filistinli çocukların sığınacak güvenli bir mekanları olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Maliki, "Gamba'dan, Filistinli çocukları korumasını ve İsrail'i Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını durdurmaya davet etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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212 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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