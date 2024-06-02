Filistin'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya 'devlet nişanı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Çekya’nın başkenti Prag’da toplantı sonrası konuştu. Bakan Fidan, konuşmasında öncelikli olarak Filistin’e ihtiyaç olanın egemenlik ve toprağının verilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Bakan Fidan, uluslararası toplumun bunun için çalışması gerektiğini de ifade etti.