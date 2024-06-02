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Dünya

Filistin'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya 'devlet nişanı'

Filistin'in, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" vereceği bildirildi.

07:44 - 2/06/2024 Pazar
AA
Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo (solda), Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki (sağda) ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo (solda), Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki (sağda) ile bir araya geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo'nun, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde, Filistin Devleti, Filistin halkına karşı işlenen ağır savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini reddeden ve bu konuda büyük liderlik gösteren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya devlet nişanı takdim edecek." ifadesine ver verildi.

Öte yandan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin göreve başlama törenine katılan Murillo ve el-Maliki'nin baş başa görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

  • Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.





#Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
#devlet nişanı
#Filistin davası
#Kolombiya
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