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Dünya

Filistin'den Netanyahu'nun BM'deki konuşmasına tepki: Barış Filistin'le başlar

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM'de yaptığı konuşmaya tepki gösterdi ve Filistinlilerin razı olmayacağı herhangi bir çözümün Orta Doğu'da barışı tesis edemeyeceğini belirtti.

08:17 . 23/09/2023 Cumartesi
AA
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM'deki skandal sözlerine tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM'deki skandal sözlerine tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Netanyahu'nun, "Filistinlilerin, Tel Aviv'in Arap ülkeleriyle yapacağı barış anlaşmalarında veto hakkı bulunmadığı" yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ebu Rudeyne'nin açıklamaları Filistin resmi ajansı WAFA'da yer aldı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne.

"Filistin halkının rızası olmadan, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi doğrultusundaki talepleri gerçekleşmeden bölgede barış ve istikrar olmayacak" ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, Filistin'in resmi tutumunun bu olduğunu, bundan geri adım atılmayacağını, aksini düşünenlerin ise hata ettiğini ifade etti.


"Barış Filistin'le başlar. İstikrar, Filistin halkının meşru ulusal haklarını elde etmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasıyla sağlanır. O olmadan bölgede barış, güvenlik ve istikrar olmaz" diyen Ebu Rudeyne, Filistin halkının ulusal ilkelerinden sapmayacağını, topraklarına ve kutsallarına bağlı kalacağını; işgalin ise ne kadar sürerse sürsün bir gün biteceğini vurguladı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

Ne olmuştu?


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Suudi Arabistan ile "tarihi" barışın eşiğinde olduğunu öne sürmüş ve "Filistinlilere, İsrail'in Arap ülkeleriyle yeni barış anlaşmalarına karşı veto hakkı verilmemeli. Filistinliler bu süreci veto etmeden barışın genişletilmesinden yararlanabilir" ifadesini kullanmıştı.


Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 2020 yılından itibaren bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında "Abraham Anlaşmaları"yla normalleşme sürecine girilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkevi'nde gerçekleştirilen, uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek, barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.


#Filistin
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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