Eski Mossad Başkanı: Netanyahu hükümeti Siyonist rüyanın sonunu getirecek

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Pardo, yazısında, İsrail’in kuruluşuna fikir ve eylemleriyle öncülük eden Theodor Herzl ve Haim Weizmann gibi Siyonist liderlerin öne çıkardığı, tarihi Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını ifade eden “Siyonist rüya” için taşıdığı endişeleri aktardı.
Apartheid devleti İsrail
İsrailli istihbaratçı, ülkesinin “apartheid ilan edilmiş bir devlet haline geldiğini” ifade ettiği yazısında, şunları kaydetti:
Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi
İsrail'de 2022 yılının son günlerinde göreve başlayan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, aşırı sağcı ve aşırı dindar partileri içinde barındırıyor.
Görevdeki koalisyon, İsrail siyasi tarihinin en aşırı sağcı hükümeti olarak değerlendiriliyor.
Netanyahu'nun hükümeti kurduğu süreçte koalisyon anlaşmalarının en önemli kısmını, başta tartışmalı yargı düzenlemesi olmak üzere yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve aşırı sağcı isimlere yönetimde kritik görevler verilmesi gibi maddeler oluşturuyordu.
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu ve Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren yargı düzenlemesi, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden oldu.