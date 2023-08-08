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Avustralya'nın 'işgal altındaki topraklar' kavramını kullanması Filistin'de memnuniyetle karşılandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Avustralya hükümetinin, "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını tüm literatüründe kullanmaya başlayacağını ve bunun yanı sıra İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre "yasa dışı" kabul edeceğini açıkladı. Söz konusu karar Filistin'de memnuniyetle karşılanırken, Avustralya hükümetinden "Filistin devletini gecikmeden veya tereddüt etmeden tanıması" istendi.

20:06 . 8/08/2023 Salı
AA
Filistin, Avustralya'nın "işgal altındaki topraklar" kavramını kullanma kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin, Avustralya'nın "işgal altındaki topraklar" kavramını kullanma kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin, Avustralya'nın "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanma ve İsrail yerleşimlerini "yasa dışı" kabul etme kararını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avustralya hükümeti, "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını tüm literatüründe kullanmaya başlayacağını ve bunun yanı sıra İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre "yasa dışı" kabul edeceğini vurguladı.

"Avustralya'nın uluslararası çabalara desteğine olumlu bakıyoruz"

Bakanlık, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un ülkesinin Yahudi yerleşim birimleri konusundaki tutumuna ilişkin Mecliste yaptığı konuşmayı memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avustralya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı olan tutumundaki bu önemli gelişmeye ve başta iki devletli çözüm ilkesi olmak üzere uluslararası barış referansları uyarınca barış sürecini yeniden canlandırmayı amaçlayan uluslararası çabalara desteğine olumlu bakıyoruz."

Avustralya'ya "Filistin'i tanıyın" çağrısı

Bakanlık ayrıca Avustralya hükümetinden "Filistin devletini gecikmeden veya tereddüt etmeden tanımasını" istedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin "işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanacağını ve "uluslararası hukuka göre yasa dışı İsrail yerleşim birimlerine" itirazını yoğunlaştıracağını belirtmişti.



#Filistin
#Avustralya
#Doğu Kudüs
#Tanıma Kararı
31 dakika önce
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