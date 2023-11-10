Filistin'i destekleyen eylemcilerden ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına 'istifa' çağrısı

Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Filistin eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Mohamad Al-Masri suikast uyarısı yaptı: Herkes ateşkesten bahsediyor. Ancak sonraki süreç de önemli. Bu süreçte siyasi temaslar önemli olduğu için onların can güvenliği tehlikeye girmemeli.