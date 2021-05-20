Filistinli çocuktan annesine not: Şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler
Filistinliler, işgalci İsrail’in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombalamaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, Gazze’de bir anne kızının yastığının altında bir mektup buldu. Mektupta, "Anneciğim eğer şehit olursak hepimizi aynı mezarda koysunlar ki kucağında kalmış olurum. Ve bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler. Çünkü onlarla sevinemedim" yazıyor.
Terör devleti İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında masum Filistinlilere, hedef gözetmeksizin saldırıyor. Uluslararası camianın yaptıkları karşısında üç maymunu oynamasından aldığı güçle, katliamlar gerçekleştiriyor.
Bombalamaların gölgesi altında yaşam mücadelesinin verildiği Filistin’de acı hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazze’de bir anne, kızının, yastığı altına bıraktığı bir notu buldu.
Sosyal medyada paylaşılan notta yazanlar, Filistinli çocukların her an bombalanma korkusuyla geçirdiği yaşamlarını gözler önüne seriyor. O notta şu ifadeler yer alıyor:
Anneciğim ben çok korkuyorum. Eğer şehit olursak hepimizi aynı mezara koysunlar. Böylece kucağında kalmış olurum. Ve bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler. Çünkü onlarla sevinemedim.