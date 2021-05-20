Filistinli çocuktan annesine not: Şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler

İşgalci İsrail'in bombardımanı sırasında küçük kızın dua ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İşgalci İsrail'in hava saldırıları sırasında Filistinli küçük bir kızın dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı. Küçük kızın duasında, 'Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.' dediği anlaşılıyor.



Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.