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Dünya Filistinli küçük Beradan şehit babaya yürek yakan veda Allah yolunu açık etsin babacığım
ORTADOĞU

Filistinli küçük Bera'dan şehit babaya yürek yakan veda: Allah yolunu açık etsin babacığım

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve abisini kaybeden Filistinli çocuğun, cenaze töreninde sevdiklerine vedası yürekleri burktu.

Haber Merkezi AA
Filistinli küçük Beradan şehit babaya yürek yakan veda: Allah yolunu açık etsin babacığım
Küçük çocuk ölen babasının arkasından böyle feryat etti.

İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırılarda 12 yaşındaki küçük Bera da babası Sabır Süleyman (39) ve abisi Muhammed Süleyman'ı (16) kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinli küçük çocuk babası ve abisinin omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
OYNAT 00:34
İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırıda babasını kaybeden bir çocuğun cenaze töreninde 'Elveda baba' çığlığı yürekleri burktu.

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım" diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.


Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin doğusundaki Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.


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