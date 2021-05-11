Filistinli küçük Bera'dan şehit babaya yürek yakan veda: Allah yolunu açık etsin babacığım

Küçük çocuk ölen babasının arkasından böyle feryat etti.

İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırılarda 12 yaşındaki küçük Bera da babası Sabır Süleyman (39) ve abisi Muhammed Süleyman'ı (16) kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinli küçük çocuk babası ve abisinin omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım" diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin doğusundaki Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

REKLAM





DÜNYA Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Saldırıları artıracağız

DÜNYA İspanya'nın başkenti Madrid'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi

DÜNYA ABD'de Demokrat Parti'den İsrail'e Filistin tepkisi: İğrenç ve kabul edilemez