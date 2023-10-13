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Dünya

Filistinli yetkililer Gazze'deki hastanelerin 'vahim durumda' olduğunu açıkladı

İşgalci İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın da tükenmekte olduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, tüm dünyaya Gazze'deki hastanelere acil sağlık desteği sağlama çağrısında bulundu.

14:13 . 13/10/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, çok sayıda kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına rağmen sağlık personelinin 7 gündür çalıştığını ve hastanelerden ayrılmadığını belirtti.

Kudra, hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın ise tükenmeye başladığını ifade ederek, durumun vahim olduğunu aktardı.

Gazze'deki hastanelere bir an önce tıbbi malzeme desteği sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Kudra, her şartta hasta ve yaralıların tedavisinin sürmesi konusunda insani ve ahlaki sorumluluk taşıdıklarını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'de bir sağlık felaketi yaşandığını belirtti.

Keyle, "Saldırıların 7'nci gününde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil sağlık desteği sağlanması için tüm dünya ülkelerine, insani yardım kuruluşları ve sağlık kurumlarına acil çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Gazze'de insani felaketin önlenmesi için tüm dünyaya acil destek çağrısında bulunuldu.

işti.

#Gazze
#İsrail
#Eşref el-Kudra
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