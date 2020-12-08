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Dünya İşgalci İsrail cenazeleri de alıkoyuyor Filistinliler cenazelerin teslimi için gösteri düzenledi
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Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

İşgalci İsrail cenazeleri de alıkoyuyor: Filistinliler cenazelerin teslimi için gösteri düzenledi

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gösteri düzenleyen onlarca Filistinli, 2 Eylül'de İsrail'in Ofer hapishanesinde yaşamını yitiren Davud el-Hatib'in naaşının bir an önce ailesine teslim edilmesini istedi. Beytüllahim'deki Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan, İsrail hapishanelerinde 8'i kasıtlı ya da tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirmiş olmak üzere 236 kişinin naaşının halen Filistin tarafına teslim edilmediğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail'in alıkoyduğu cenazeleri teslim etmesini isteyen Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenledi. İsrail hapishanesinde 2 Eylül'de yaşamını yitiren Filistinli Davud el-Hatib'in Beytüllahim'deki evinin önünde toplanan onlarca Filistinli, aradan geçen üç aya rağmen Hatib'in naaşının hala ailesine teslim edilmemesine tepki gösterdi.

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  • Filistin Esirler Cemiyeti Beytüllahim Sözcüsü Abdullah ez-Zagari, burada yaptığı konuşmada, Hatib'in cenazesinin bir an önce ailesine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Zagari, bu konuda 24 saat içinde net bir cevap gelmemesi halinde İsrail Yüksek Mahkemesine başvuracaklarını ifade etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan Filistinli çocuğun topuna el koydu
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan Filistinli çocuğun topuna el koydu
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda top oynayan Filistinli bir çocuğa müdahale etti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin çocuğun topuna el koyduğu, Filistinli ailenin müdahaleye çaresizce seyirci kaldığı görülüyor.

İsrail'in elinde Filistinlilere ait 236 cenaze var

Beytüllahim'deki Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan ise İsrail hapishanelerinde 8'i kasıtlı ya da tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirmiş olmak üzere 236 kişinin naaşının halen Filistin tarafına teslim edilmediğini kaydetti. Ebu Atvan, İsrail'in cenazeleri alıkoyarak bu durumu Filistin halkına ve özellikle şehit ailelerine yönelik bir tür toplu cezalandırma aracı olarak kullandığını vurguladı.

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  • İşgale karşı direnişi nedeniyle 2002'de tutuklanarak 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Davud el-Hatib, 2 Eylül'de İsrail'in Ofer hapishanesinde yaşamını yitirmişti. 2017'de bir kalp krizi geçiren Hatib'in geçen süre içinde cezaevinde gereken sağlık desteğini alamadığı ve tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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