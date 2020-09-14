Filistinliler Oslo tuzağına 27 yıl sonra uyandılar

13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanan Oslo anlaşmasının üzerinden tam 27 yıl geçti. O gün bir kurtuluş olarak imzalanan anlaşmanın bugün Filistinlileri kendilerine pahalıya mal olacağı korkusu sardı.

Kudüs yaşayan Filistinliler, şehirlerinin statüsünün hiçbir zaman belirlenemediğini ve şimdi çok daha büyük bir tehdit altında olduklarını söylüyor. İsrail'in başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Arap ülkeleri ile başlattığı normalleşme süreci Oslo anlaşmasından güç alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması 22 Eylül'de Washington'da yapılacak törenle imzalanacak.

OYNAT 01:15 BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.





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Trump yönetimi İsrail'e güç verdi

İsrail'in yavaş ve sessizce attığı adımlar Donald Trump yönetimindeki ABD'nin de desteği ile Kudüs özelinde ve Filistin genelinde planladıkları adımların bir bir gerçekleşmesini sağladı.

Aralık 2017'de Trump'ın yüzyılın anlaşmasının ve seçim propagandasının bir parçası olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması da yine bu projenin bir parçası.

OYNAT 00:43 İsrail 53 yıl önce Kudüs'ü işgal etti: Zulüm 'Orta Doğu Barış planı' adı altında hala sürüyor İsrail Parlamentosu'nda 1967 yılında Doğu Kudüs'ün 'ilhak' edilmesi yönündeki yasa taslağı kabul edildi. Bu karar uluslararası meşruiyete sahip olmadığı gibi daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlal niteliği taşıyan uygulamalarının geri çekilmesi yönünde birçok karar alındı. Doğu Kudüs'ü idari ve siyasi olarak işgal altında tutan İsrail, Kudüs'ün tamamını 'başkenti' şeklinde nitelendirerek, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürüyor.





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2018'de "öldü" denilmişti

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek Kudüs'ü 'Filistinlilerin ebedi başkenti' olarak tanımlamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın artık "öldüğünü" söylemişti.

1993 yılında imzalanan Oslo Barış Anlaşmaları'nda Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileri aşamalarında ele alınması öngörülüyor.

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Oslo Anlaşması

İki taraf arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

dönemin İsrail Dışişleri Bakanı ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi tarafından imzalanmıştı. Anlaşma töreninde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barış çabaları nedeniyle fanatik Yahudinin suikastı sonucu yaşamını yitiren İsrail Başbakanı İzak Rabin ile FKÖ Başkanı Yasir Arafat da hazır bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barış çabaları nedeniyle fanatik Yahudinin suikastı sonucu yaşamını yitiren İsrail Başbakanı İzak Rabin ile FKÖ Başkanı Yasir Arafat da hazır bulunmuştu. Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın artık "öldüğünü" söylemişti.