Filistinlilere dezenfektan yasağı

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, tutukluların, hapishane kantinlerindeki ürünlerin kaldırılmasına tepki olarak kendilerine sunulan yiyecekleri yememe ve kaldıkları koğuşları kapatarak hapishane yönetiminin teftiş yapmasına engel olmaya karar verdiğini belirtti.

İnsanlığa karşı suç

Açıklamada, söz konusu kararın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede temel bir rol oynayan dezenfektanların da aralarında bulunduğu 140 ürünün kantinlerden kaldırılmasının akabinde alındığı vurgulandı. Öte yandan, Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in, tutukluların temizlik maddeleri ve dezenfektan gibi ürünlere erişimini engellemesinin insanlığa karşı suç olduğunu kaydetti. Filistin hükümeti, ülkede 2 kişide daha Kovid-19 vakasının görülmesiyle toplam sayının 41’e yükseldiğini duyurmuştu.

UNRWA’dan yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 14 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, virüsle mücadele için ilk 3 aylık süre için kuruluşun 14 milyon dolara ihtiyacı olduğu belirtildi. Açıklamada, çağrının, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de virüsle bağlantılı verilen hizmetler ve sağlık alanındaki mali gereksinimler nedeniyle yapıldığı ifade edildi.