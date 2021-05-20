Dünya Filistinlileri savunan Amerikalı siyasetçiler İsrail lobisinin hedefinde
AMERİKA

Filistinlileri savunan Amerikalı siyasetçiler İsrail lobisinin hedefinde

ABD'de Yahudi derneklerinin en güçlüsü sayılan ve İsrail yanlısı lobicilik faaliyetleri için kurulan AIPAC, İsrail’in Filistinlileri katletmesine tepki gösteren Amerikalı siyasetçileri hedef alan kampanya başlattı.

Haber Merkezi Diğer
Filistinlileri savunan Amerikalı siyasetçiler İsrail lobisinin hedefinde
Görsel: @s_Allahverdi

İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösteren Amerikalı siyasetçiler, Washington’daki en etkili lobiciliği gerçekleştiren, ülke çapında 100 bin üyesiyle tanınan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC), hedefinde.

ÜCRETLİ REKLAMLAR HAZIRLADILAR

Aralarında Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ve Demokrat vekil Ilhan Omar gibi isimlerin olduğu kişilerin görselini kullanan AIPAC, reklam kartları hazırlattı.

En az 1 milyon kişiyi hedefleyen paralı reklamlarla İsrail’e tepki gösteren Amerikalı siyasetçiler için karalama kampanyası başlatıldı.

AMERİKALI SİYASETÇİLER NELER DEMİŞTİ?

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında Anadolu Ajansının (AA) Filistinli yaralı kız çocuğunu gösteren fotoğrafını kullanarak ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı. Biden yönetiminin, İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğuna dikkati çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, "Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?" diye sordu.

ABD'li Demokrat vekil Ilhan Omar, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden ve bazı okulları da hedef alan İsrail'e, "Bir okulu bombalamak savaş suçudur." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yıllık yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım sağlayan ABD yönetimini, "ABD yardımlarını insan hakları ihlallerini desteklemek için kullanmak yasa dışıdır." sözleriyle eleştirdi.

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