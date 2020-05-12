Film gerçek oldu: Tam 54 gündür havalimanında yaşayan adamın suçlu olduğu ortaya çıktı

ARANAN BİR SUÇLUYMUŞ

Edgard Ziebat (40) adlı bir adam, 18 Mart’ta Vietnam’ın başkenti Hanoi’den İstanbul’a Yeni Delhi üzerinden aktarmalı uçuş ile seyahat ediyordu. Aynı gün Hindistan, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası uçuşları iptal edince Ziebat, Yeni Delhi’deki havalimanından ayrılamadı. Yetkililer, durumu Alman Büyükelçiliği’ne bildirdiklerini, elçilikten gelen yanıtla Alman vatandaşının aranan bir suçlu olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Ziebat’ın durumu, başrolünde ünlü aktör Tom Hanks’in oynadığı 2004 yapımı “The Terminal” filmini anımsattı.

GAZETE VE DERGİ OKUYOR

Ziebat, o günden beri yani 54 gündür havalimanında yaşamayı sürdürüyor. Alman vatandaşının günlerini gazete ve dergi okuyarak geçirdiğini söyleyen yetkililer, geçiş alanında yürüyüş yaptığını, ailesi ve arkadaşlarıyla telefonda görüştüğünü aktardı. Öte yandan, Ziebat’ın durumu, başrolünde ünlü aktör Tom Hanks’in oynadığı 2004 yapımı “The Terminal” filmini anımsattı.

JFK’DE MAHSUR KALMIŞTI

Hanks’in canlandırdığı Viktor Navorski isimli karakterin New York’taki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı’nda başından geçenlerin anlatıldığı film, “Krakozhia” adlı hayali bir ülkenin vatandaşı olan Navorski’nin babasının vasiyetini yerine getirmek için geldiği ABD’de yaşadıklarını konu alıyor. JFK’ye indiğinde ülkesinde iç savaş çıkan Navorski, ABD ülkesini tanımadığı için New York’a gidemiyor ve havalimanında yaşamaya başlıyor.