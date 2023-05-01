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Dünya

Financial Times: Türkiye'deki seçimlere yurt dışından rekor katılım

Dünya basını 14 Mayıs'daki seçimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Financial Times, yurt dışındaki seçimlere rekor bir katılımın olduğunu yazdı. İlgili haberde, "Avrupa genelinde on binlerce insan hafta sonu Türkiye'deki seçimler için oyunu kullandı" ifadeleri kullanıldı.

15:12 . 1/05/2023 Pazartesi
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Financial Times: Türkiye'deki seçimlere yurt dışından rekor katılım.

Financial Times: Türkiye'deki seçimlere yurt dışından rekor katılım.

Dünya basını 14 Mayıs'daki seçimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Financial Times, yurt dışındaki seçimlere rekor bir katılımın olduğunu yazdı. İlgili haberde,
"Avrupa genelinde on binlerce insan hafta sonu Türkiye'deki seçimler için oyunu kullandı"
ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Financial Times gazetesi, yurt dışında sandığa giden Türklere odaklanan bir haber kaleme aldı.


  • "Avrupa genelinde on binlerce insan hafta sonu Türkiye'deki seçimler için oyunu kullandı" diyen Financial Times, ilk tespitlere göre rekor bir katılımın olduğunu aktardı. Yurt dışında 3,4 milyon Türkün oy kullanacağı bilgisini veren FT, hükümetin Avrupa'daki oy kullanma merkezlerinin sayısını artırdığını bildirdi. Uzmanlar, 2018'deki son parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplam oyların yüzde 3'ünü oluşturan yurt dışı seçmenlerinin etkisinin bazen abartıldığını söylüyor. Ancak bu grup yine de, parlamentodaki sandalyeleri sarsma potansiyeline sahip ve kamuoyu anketlerinin Erdoğan ile ana rakibi Kılıçdaroğlu arasında göğüs göğüse olduğunu gösterdiği cumhurbaşkanlığı yarışında her bir oy önemli."

3 milyon Türkün yaşadığı ve 1,5 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Almanya'nın en kritik ülke olduğunu yazan Financial Times, AK Parti'nin kalelelerinden Essen'de binlerce kişinin sandıklara akın ettiğini belirtiyor. Seçmenlerin Essen çevresindeki kasabalardan minibüslerle şehir merkezine taşındığı bilgisini veren Financial Times, çoğunluğun Erdoğan'a tam desteğini dile getirdiğini ifade etti.



#Financial Times
#14 Mayıs
#Seçim
44 dakika önce
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