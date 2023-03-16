Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet

Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.
Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu.
Uçakla Kahramanmaraş Havalimanı’na inen Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki kriz masasına gelerek Vali Ömer Faruk Coşkun dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Niinistö, daha sonra depremin en çok hasar verdiği Trabzon ve Azerbaycan bulvarında araçla inceleme yaptıktan sonra Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kenti ziyaret etti. Depremzede vatandaşlar ve çocuklarla buluşan Niinistö, vatandaşlarla sohbet etme imkanı da buldu. Niinistö, daha sonra bölgeden ayrıldı.